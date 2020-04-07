«Аризона» заключила контракт с молодым вратарем

«Аризона» заключила контракт с вратарем Дэвидом Тендеком. «Койоты» подписали с 20-летним канадце стандартный контракт новичка, который рассчитан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

Тендек был выбран под общим 158-м номером на драфте-2018. Последние годы он выступал в юниорской Западной хоккейной лиге за «Ванкувер Джайнтс». В прошедшем сезоне голкипер провел 35 матчей, в который в среднем пропускал 2,29 шайбы и отражал 92 процента бросков.