«Аризона» забрала с драфта отказов голкипера Сятери. Бывший вратарь «Сибири» ранее подписал контракт с «Торонто»

«Аризона» забрала с драфта отказов права на голкипера «Торонто» Харри Сятери, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

20 марта голкипер подписал контракт с «Кленовыми листьями». Чтобы иметь право выступать в НХЛ, он должен был пройти процедуру драфта отказов.

32-летний финн подписал односторонний контракт на год с. Его годовая зарплата в канадском клубе составит 750 тысяч долларов.

Сятери покинул «Сибирь» 4 марта перед вторым матчем серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1-4). На Олимпиаде-2022 в Пекине он стал обладателем золотых медалей в составе сборной Финляндии.