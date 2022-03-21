«Аризона» забрала права на травмированного Литтла у «Виннипега»

«Аризона» забрала права на нападающего Брайана Литтла у «Виннипега». Игрок уже не сможет продолжить карьеру из-за серьезной травмы, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Его контракт с кэпхитом в 5,29 миллиона долларов будет действовать еще два сезона. Он будет помещен в долгосрочный список травмированных.

Всего в активе 34-летнего Литтла 843 матча и 521 (217+304) балл в НХЛ.

Также «Джетс» отдали «Койотам» права на нападающего Натана Смита, который выступает в NCAA. Он играл в составе сборной США на Олимпиаде в Пекине, где в 4 матчах набрал 2 (1+1) очка.