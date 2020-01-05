«Аризона» вызвала в основную команду Просветова

Пресс-служба «Аризоны» сообщает, что российский вратарь Иван Просветов вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Тусон».

В текущем сезоне 20-летний Просветов провел 15 игр за «Тусон» при проценте отраженных бросков — 93,1.

В прошлом сезоне голкипер выступал в юниорской лиги Онтарио за «Сагино», где провел 53 матча, в которых одержал 36 побед, пропуская в среднем по 2,93 шайбы за игру.