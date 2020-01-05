«Аризона» вызвала в основную команду Просветова
20:18
Пресс-служба «Аризоны» сообщает, что российский вратарь Иван Просветов вызван в основной составы команды из фарм-клуба «Тусон».
В текущем сезоне 20-летний Просветов провел 15 игр за «Тусон» при проценте отраженных бросков — 93,1.
В прошлом сезоне голкипер выступал в юниорской лиги Онтарио за «Сагино», где провел 53 матча, в которых одержал 36 побед, пропуская в среднем по 2,93 шайбы за игру.
OFFICIAL — #Yotes Recall Prosvetov from @RoadrunnersAHL:https://t.co/kK5bkQRVQq— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 5, 2020
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