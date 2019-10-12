«Аризона» вызвала Любушкина из АХЛ

«Аризона» вызвала защитника Илью Любушкина из Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «койотов». За фарм-клуб 25-летний россиянин провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

13 октября «Аризона» на выезде сыграет с «Колорадо».

В сезоне 2018/19 Илья Любушкин провел за «Аризону» 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) результативных балла.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков