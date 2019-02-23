"Аризона" выведет из обращения номер Шейна Доуна

Руководство "Аризоны" решило увековечить игровой номер бывшего форварда команды Шейна Доуна, сообщает официальный сайт НХЛ.

Доун выступал за команду еще с тех времен, когда она базировалась в Виннипеге. Он провел в ее составе 21 сезон, с 1995 по 2017 годы, выступая под 19-м номером. Всего Доун сыграл 1540 матчей, по этому показателю он делит 15-е место в истории НХЛ вместе с Джонни Бьюсиком. В этих играх канадец забросил 402 шайбы и отдал 470 результативных передач.

- Все это случилось неожиданно, мне было даже немного неудобно. С другой стороны, очень рад, что придет так много близких мне людей, - цитирует Доуна официальный сайт НХЛ. - Будет очень интересно. Смогу поделиться радостью с болельщиками команды, здесь будут друзья, семья. Я об этом даже и не мечтал, и я очень этого жду.

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