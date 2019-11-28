«Аризона» вырвала победу у «Анахайма»

«Аризона» по буллитам обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник «Койотс» Илья Любушкин провел на льду 14 минут 40 секунд, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дворак — 7 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 3:02 — 1:0. Гюле — 1 (Гецлаф, Ракелль), 6:22 — 1:1. Дворак — 8 (Хиностроза, Димерс), 18:22 — 2:1. Стил — 2 (Ритчи, Фаулер), 31:42 — 2:2. Терри — 3 (Гудбрэнсон, Фаулер), 50:00 — 2:3. Голигоски — 2 (Фишер), 50:38 — 3:3.

Победный буллит: Дворак.

Вратари: Кюмпер — Гибсон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (8+12+6+2) — 34 (11+14+9+0).

Наши: Любушкин (14.40/1/-1) — -.

28 ноября. Глендейл. Gila River Arena.