«Аризона» выкупит контракт 32-летнего Грабнера

«Аризона» официально объявила о выкупе контракта форварда Михаэля Грабнера. 32-летнего хоккеиста поместили в список отказов, у него оставался год контракта на 3,7 миллиона долларов.

«Это исключительно хоккейное решение. Михаэль прекрасный человек, мы уважаем его как одноклубника. Он настоящий профессионал и ценим все, что он делал для «Аризоны». Желаем ему всего наилучшего в будущем», — сказал генеральный менеджер «Койотов» Билл Армстронг.

Таким образом, Грабнер выйдет на рынок свободных агентов. Представитель игрока уже заявил, что австриец не планирует завершать карьеру. В прошлом сезоне на счету Грабнера было 11 (8+3) очков в 46 играх регулярного чемпионата.

Всего в НХЛ на его счету 640 сыгранных матчей, в которых он набрал 276 (175+101) очков.