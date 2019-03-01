"Аризона" выиграла у "Ванкувера", Голдобин и Любушкин очков не набрали

"Аризона" обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). "Койотс" продлил победную серию до пяти встреч.
Российские игроки Илья Любушкин и Николай Голдобин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Ванкувер" - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Ричардсон - 13 (Круз, Экман-Ларссон), 11:58 - 1:0. Пирсон - 10 (Спунер), 14:01 - 1:1. Ричардсон - 14 (Паник, Хиностроза), 14:45 - 2:1. Ричардсон - 15 (Паник, Хиностроза), 31:49 - 3:1. Гальченюк - 15 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 37:25 - 4:1. Руссель - 9 (Бига, Хаттон), 46:29 - 4:2. Ричардсон - 16 (Хиностроза, Паник), 48:03 - 5:2.
Вратари: Кюмпер - Демко.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 24 (6+12+6) - 39 (12+10+17).
Наши: Любушкин (11.14/1/0) - Голдобин (16.06/2/-2).
1 марта. Глендейл. Gila River Arena.