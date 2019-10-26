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«Аризона» выиграла у «Нью-Джерси»

04:45
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«Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

Российские хоккеисты Илья Любушкин и Никита Гусев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Аризона» — 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Голы: Ватанен — 2 (Хьюз, Суббан), 16:29 — 1:0. Хьюз — 2 (бол., Холл, Ватанен), 18:26 — 2:0. Шмолц — 4 (Экман-Ларссон, Димерс), 19:43 — 2:1. Грабнер — 3 (мен., Димерс), 22:01 — 2:2. Заха — 2 (Хьюз, Теннисон), 33:07 — 3:2. Экман-Ларссон — 2 (Круз), 33:38 — 3:3. Хейтон — 1 (Шмолц ), 41:45 — 3:4. Келлер — 1 (п.в., Кессел, Димерс), 58:20 — 3:5.

Вратари: Блэквуд (58:03 — 58:20) — Раанта.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (16+8+11) — 17 (6+5+6).

Наши: Гусев (11.25/2/-1) — Любушкин (11.06/2/+1).

26 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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