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«Аризона» выиграла у «Эдмонтона»

07:43

«Аризона» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Гарлэнд — 18 (Холл, Чикран), 24:50 — 1:0. Круз — 13 (мен.), 26:58 — 2:0. Дворак — 15 (п.в., Круз), 57:49 — 3:0.

Вратари: Раанта — Коскинен (56:39 — 56:48, 57:03 — 57:49).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (12+6+9) — 30 (4+14+12).

Наши: Любушкин (11.28/1/0) — -.

5 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

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