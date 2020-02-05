«Аризона» выиграла у «Эдмонтона»
07:43
«Аризона» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Гарлэнд — 18 (Холл, Чикран), 24:50 — 1:0. Круз — 13 (мен.), 26:58 — 2:0. Дворак — 15 (п.в., Круз), 57:49 — 3:0.
Вратари: Раанта — Коскинен (56:39 — 56:48, 57:03 — 57:49).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 27 (12+6+9) — 30 (4+14+12).
Наши: Любушкин (11.28/1/0) — -.
5 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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