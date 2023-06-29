«Аризона» выбрала российского форварда Бута на драфте НХЛ

«Аризона» выбрала российского нападающего «Локомотива» Даниила Бута под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

«Койотс» взяли второго россиянина на сегодняшней церемонии. 12-й пик клуб получил в результате обмена с «Оттавой». Ранее «Аризона» взяла защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева под общим шестым номером.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.