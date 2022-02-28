Два очка Свечникова помогли «Виннипегу» обыграть «Аризону»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» 2 (1+1) очка набрал форвард Евгений Свечников.

После этого матча «Виннипег» прервал серию из пяти поражений и с 55 очками расположился на 12-м месте Западной конференции, «Аризона» с 32 очками — на последней срочке Запада.