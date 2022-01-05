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Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Аризону»

07:31
5 января. «Аризона» — «Виннипег» — 1:3. Фото Twitter
5 января. «Аризона» — «Виннипег» — 1:3. Фото Twitter
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«Виннипег» переиграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Джетс» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился одной заброшенной шайбой. Для 25-летнего россиянина этот гол стал третьим в сезоне. Свечникова признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Виннипег» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Свечников — 3 (Моррисси, Весалайнен), 17:34 — 0:1. Дюбуа — 15 (Шайфли, Коннор), 34:40 — 0:2. Гостисбеер — 6, 46:41 — 1:2. Элерс — 13 (п.в., Шайфли, Диллон), 59:15 — 1:3.

Вратари: Веймелка (57:33 — 59:15) — Хеллибак.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (7+10+11) — 48 (10+18+20).

Наши: Любушкин (14.27/1/-2) — Свечников (7.37/4/+1).

5 января. Глендейл. Gila River Arena.

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