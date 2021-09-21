«Аризона» вернула логотип в виде койота с клюшкой

«Аризона» представила гостевую форму с новым логотипом в виде койота с клюшкой. Прежний логотип, который использовался с 2003 года, будет иметь статус альтернативного. С ним команда проведет 8 домашних матчей в следующем сезоне.

«Мы очень рады запустить этот ребрендинг, который символизирует наше намерение создать успешную команду в Аризоне, нашу приверженность инновациям и своеобразию, — сказал президент клуба Ксавьер Гутьеррес. — Мы снова прислушались к мнению наших преданных болельщиков, и их любовь к стилю качина, их желание вернуться к нему на постоянной основе произвели на нас огромное впечатление. Нам было легко принять такое решение, и мы очень гордимся, что наша эмблема и форма являются одними из лучших в лиге», — приводит НХЛ слова президента клуба Хавьера Гутьерреса.

Напомним, команда играла в форме с эмблемой в стиле так называемого качина, когда переехала в Аризону в 1996 году. Голова койота появилась на клубных свитерах в сезоне-2003/04.

В стиле качина был оформлен третий, альтернативный комплект формы «Аризоны», который команда использовала в том числе и в прошлом сезоне.

«Аризона» откроет сезон 14 октября выездным матчем против «Коламбуса». По итогам минувшего сезона «Аризона» заняла пятое место в Западном дивизионе и в восьмой раз за последние девять лет остались за бортом плей-офф.