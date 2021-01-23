«Аризона» прервала победную серию «Вегаса»
07:33
«Аризона» переиграла «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Голден Найтс» проиграл впервые после четырех побед кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вегас» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Дворак — 1 (бол., Гарлэнд), 3:22 — 1:0. Теодор — 3, 21:19 — 1:1. Брассар — 1 (Питлик, Дворак), 27:55 — 2:1. Шмолц - 3 (Гарлэнд, Каджула), 32:00 — 3:1. Гарлэнд — 2 (Каджула, Шмолц ), 41:25 — 4:1. Гласс — 1 (бол., Стоун, Теодор), 51:04 — 4:2. Истерли — 1 (бол., п.в., Круз), 59:01 — 5:2.
Вратари: Кюмпер — Ленер (58:48 — 59:01).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 26 (10+11+5) — 31 (11+9+11).
23 января. Глендейл. Gila River Arena.
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