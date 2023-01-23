Хет-трик Келлера принес «Аризоне» победу над «Вегасом»

«Аризона» обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев хет-триком отличился Клэйтон Келлер, еще один гол на счету Дилана Гюнтера. Единственную шайбу гостей забросил Фил Кессел.

«Аризона» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 35 очками в 47 матчах, «Вегас» идет на третьей строчке с 60 очками в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вегас» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Гюнтер — 6 (Бьюгстад, Карконе), 1:59 — 1:0. Келлер — 16 (Гостисбеер, Чикран), 21:39 — 2:0. Кессел — 8 (бол., Маршессо, Карлссон), 29:03 — 2:1. Келлер — 17 (Шмальц, Вялимяки), 48:50 — 3:1. Келлер — 18 (п.в., Шмальц), 55:52 — 4:1.

Вратари: Веймелка — Томпсон (54:30 — 55:52).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (7+10+6) — 36 (7+16+13).

23 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.