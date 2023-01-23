Хет-трик Келлера принес «Аризоне» победу над «Вегасом»
«Аризона» обыграла «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
У хозяев хет-триком отличился Клэйтон Келлер, еще один гол на счету Дилана Гюнтера. Единственную шайбу гостей забросил Фил Кессел.
«Аризона» занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 35 очками в 47 матчах, «Вегас» идет на третьей строчке с 60 очками в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вегас» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Гюнтер — 6 (Бьюгстад, Карконе), 1:59 — 1:0. Келлер — 16 (Гостисбеер, Чикран), 21:39 — 2:0. Кессел — 8 (бол., Маршессо, Карлссон), 29:03 — 2:1. Келлер — 17 (Шмальц, Вялимяки), 48:50 — 3:1. Келлер — 18 (п.в., Шмальц), 55:52 — 4:1.
Вратари: Веймелка — Томпсон (54:30 — 55:52).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 23 (7+10+6) — 36 (7+16+13).
23 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|46
|30
|16
|64
|3
|Рейнджерс
|46
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|21
|57
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|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
|5
|Питтсбург
|46
|23
|23
|54
|6
|Айлендерс
|48
|23
|25
|51
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|28
|47
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|Коламбус
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|37
|9
|78
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
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|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
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|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|48
|31
|17
|63
|2
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|47
|15
|32
|35
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|29
|19
|60
|2
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|23.01
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|4 : 0
|23.01
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|3 : 5
|23.01
|03:00
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|1 : 2
|23.01
|04:00
|
Аризона – Вегас
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|36
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|20
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20