"Аризона" в серии буллитов переиграла "Флориду"

"Аризона" одержала домашнюю победу над "Флоридой" в серии буллитов со счетом 4:3.

Основное время закончилось со счетом 3:3. В составе "койотов" дублем отметился форвард Дерек Степан, еще одну шайбу забросил шведский защитник Оливер Экман-Ларссон. У гостей отличились Майк Хоффманн, Джейми Макгинн и Александр Барков. Победный буллит на счету Александра Гальченюка.

Благодаря этой победе, "Аризона" набрала 65 очков в 63 матчах. Команда Рика Токкета находится на десятом месте в Западной конференции.

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"Аризона Койотс" - "Флорида Пантерз" - 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Степан - 12 (Круз, Арчибальд), 28:15 - 1:0. Хоффман - 28 (Юбердо, Экблад), 34:44 - 1:1. Экман-Ларссон - 8 (бол., Келлер, Чикран), 39:15 - 2:1. Макгинн - 2 (Брауэр, Шихан), 45:46 - 2:2. Барков - 26 (Брауэр), 48:15 - 2:3. Степан - 13 (мен.), 53:31 - 3:3.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Кюмпер - Раймер (Луонго, 20:32).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 40 (9+12+13+6) - 27 (6+8+6+7).

Наши: Любушкин (9.15/0/-2) - Дадонов (16.35/2/-1).

27 февраля. Глендейл. Gila River Arena.

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