Дубль Дзингела принес «Аризоне» победу над «Торонто»

«Аризона» обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Койотс» дублем отличился Райан Дзингел, единственную шайбу «Мэйпл Ливз» забросил Остон Мэттьюс.

«Аризона» занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице Западной конференции с 19 очками, победа над «Торонто» стала для «Койотс» 8-й в сезоне. «Мэйпл Ливз» идут на 5-м месте в таблице Западной конференции с 49 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Торонто» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Дзингел — 3, 14:57 — 1:0. Мэттьюс — 24 (Бантинг, Маззин), 40:14 — 1:1. Дзингел — 4 (Шмальц, Гальченюк), 52:42 — 2:1.

Вратари: Веймелка — Мразек (57:25).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 18 (6+6+6) — 46 (20+15+11).

Наши: Любушкин (20.59/1/0) — Михеев (13.35/1/-1).

13 января. Глендейл. Gila River Arena.