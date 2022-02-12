«Тампа» обыграла «Аризону». Кучеров не набрал очков

«Тампа» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 22 минуты, но не сделал ни одного броска по воротам соперника. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты 45 секунд и сделал 5 бросков.

Защитник «Койотс» Илья Любушкин сыграл 20 минут 53 секунды.

Российские вратари Андрей Василевский и Иван Просветов провели всю встречу на скамейках запасных своих команд.

«Тампа» поднялась на второе место в Восточной конференции. «Аризона» идет на последней строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)

Голы: Пойнт — 18, 3:30 — 0:1. Перри — 13 (Макдона, Марун), 17:11 — 0:2. Гальченюк — 4 (Мозер, Келлер), 19:08 — 1:2. Стэмкос — 21 (Хедман, Киллорн), 44:03 — 1:3. Келлер — 18 (Бойд, Кессел), 49:54 — 2:3. Стэмкос — 22 (Жозеф, Рутта), 52:18 — 2:4. Шмальц — 8 (Фишер, Чикран), 58:22 — 3:4.

Вратари: Веймелка (57:28 — 58:22, 59:47) — Эллиотт.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 19 (6+4+9) — 32 (11+5+16).

Наши: Любушкин (20.53/0/-1) — Кучеров (22.01/0/-1), Сергачев (24.45/5/-1).

12 февраля. Глендейл. Gila River Arena.