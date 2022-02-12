«Тампа» обыграла «Аризону». Кучеров не набрал очков
«Тампа» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 22 минуты, но не сделал ни одного броска по воротам соперника. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты 45 секунд и сделал 5 бросков.
Защитник «Койотс» Илья Любушкин сыграл 20 минут 53 секунды.
Российские вратари Андрей Василевский и Иван Просветов провели всю встречу на скамейках запасных своих команд.
«Тампа» поднялась на второе место в Восточной конференции. «Аризона» идет на последней строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)
Голы: Пойнт — 18, 3:30 — 0:1. Перри — 13 (Макдона, Марун), 17:11 — 0:2. Гальченюк — 4 (Мозер, Келлер), 19:08 — 1:2. Стэмкос — 21 (Хедман, Киллорн), 44:03 — 1:3. Келлер — 18 (Бойд, Кессел), 49:54 — 2:3. Стэмкос — 22 (Жозеф, Рутта), 52:18 — 2:4. Шмальц — 8 (Фишер, Чикран), 58:22 — 3:4.
Вратари: Веймелка (57:28 — 58:22, 59:47) — Эллиотт.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 19 (6+4+9) — 32 (11+5+16).
Наши: Любушкин (20.53/0/-1) — Кучеров (22.01/0/-1), Сергачев (24.45/5/-1).
12 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|41
|17
|24
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
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|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|44
|19
|25
|46
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|12.02
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|3 : 1
|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 4
|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|- : -
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09