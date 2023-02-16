«Аризона» победила «Тампу» в серии буллитов, команды не забили голов в основное время

«Аризона» выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 Б. В основное время и овертайм команды голами не отметились. Автором победного буллита стал нападающий Клэйтон Келлер.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сыграл 20 минут 38 секунды и отметился двумя бросками по воротам соперника. Также он не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Тампа-Бэй» — 1:0 Б

Победный буллит: Келлер.

Вратари: Ингрэм — Эллиотт.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 26 (7+6+13+0) — 47 (20+17+5+5).

Наши: — - Кучеров (20.38/2/0), Наместников (15.32/5/0), Сергачев (26.31/2/0).

16 февраля. Глендейл. Gila River Arena.