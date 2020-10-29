«Аризона» собирается отказаться от прав на 18-летнего Миллера. Его обвиняют в издевательствах над инвалидом

«Аризона» намерена отказаться от прав на 18-летнего Митчелла Миллера, сообщает журналист Даррен Дрегер в Twitter. «Койотс» выбрали защитника в четвертом раунде драфта-2020, однако подверглись резкой критике из-за его прошлого.

Выяснилось, что Митчелл в школе издевался над чернокожим учеником Исайей Мейером-Кротерсом, испытывавшим проблемы в развитии. Хоккеист постоянно оскорблял его на расовой почве, избивал и даже заставлял есть конфеты из писсуара.

Впоследствии Миллер и другие участники издевательств были приговорены к 25 часам общественных работ, причем, в отличие от подельников, он так и не принес извинений жертве.