Шайба Крауза за минуту до конца третьего периода в матче с «Сиэтлом» принесла «Аризоне» первую победу в сезоне

«Аризона» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Победную шайбу за 1 минуту и 5 секунд до конца периода забросил форвард «Койотс» Лоусон Крауз.

Победа над «Сиэтлом» стала для «Аризоны» первой в нынешнем сезоне, до этого «Койотс» проиграли 11 матчей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сиэтл» — 5:4 (1:3, 1:0, 3:1)

Голы: Эберле — 6 (Веннберг), 0:15 — 0:1. Гурд — 2 (Танев, Олексяк), 0:59 — 0:2. Руссель — 1 (Гостисбеер), 1:33 — 1:2. Бастиан — 1, 11:04 — 1:3. Бойд — 2 (Фишер, Гостисбеер), 23:12 — 2:3. Крауз — 3 (Ларссон, Чикран), 40:46 — 3:3. Кессел — 2 (бол., Келлер, Гостисбеер), 53:34 — 4:3. Джиордано — 3, 58:42 — 4:4. Крауз — 4 (Ларссон), 58:55 — 5:4.

Вратари: Веймелка (Уэджвуд, 0:59) — Грубауэр (58:29 — 58:42, 59:03).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+8+6) — 31 (11+7+13).

Наши: Любушкин (19.16/0/-2) — -.

7 ноября. Глендейл. Gila River Arena.