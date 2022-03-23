«Аризона» проиграла «Сиэтлу»

«Аризона» на своем льду проиграла «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Койотис» потерпели третье поражение кряду. «Кракен» одержали вторую победу подряд.

Команды идут на последних местах в Западной конференции: «Сиэтл» — на 15-м, «Аризона» — на 16-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сиэтл» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)

Голы: Шмальц — 19 (бол., Келлер, Гостисбеер), 28:11 — 1:0. Соуси — 8 (Эберле, Веннберг), 28:29 — 1:1. Ритчи — 8 (Эрикссон), 29:13 — 2:1. Спронг — 9 (бол., Шварц, Данн), 33:39 — 2:2. Соуси — 9 (Донато, Гики), 37:18 — 2:3. Гики — 5 (Маккэн, Линд), 52:38 — 2:4.

Вратари: Веймелка (57:55) — Грубауэр.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (7+14+5) — 39 (15+13+11).

23 марта. Глендейл. Gila River Arena.