«Сиэтл» обыграл «Аризону», Просветов отразил 32 броска
«Сиэтл» на выезде обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Голами в составе «Кракен» отметились Оливер Бьоркстранд, Джастин Шульц, Мэтти Бенирс и Джаред Макканн. За «Койотс» забил Джек Макбэйн.
Российский вратарь «Аризоны» Иван Просветов отразил 32 броска из 36.
После этого матча «Аризона» с 69 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Сиэтл» со 100 очками — на седьмой строчке.
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«Аризона» — «Сиэтл» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Макбэйн — 12 (О`Брайен), 9:22 — 1:0. Бьоркстранд — 20 (бол., Веннберг, Толванен), 23:12 — 1:1. Шульц — 7, 34:56 — 1:2. Бенайерс — 24 (Маккэн, Борген), 36:10 — 1:3. Маккэн — 40 (бол., Шульц), 54:39 — 1:4.
Вратари: Просветов — Грубауэр (Даккорд, 58:44).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 23 (8+7+8) — 37 (11+15+11).
Наши: — - -.
11 апреля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
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|П
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|31
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|П
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|1
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|79
|49
|30
|104
|2
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|80
|45
|35
|104
|3
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|80
|46
|34
|102
|4
|Виннипег
|80
|45
|35
|93
|5
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|79
|40
|39
|88
|6
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|80
|37
|43
|81
|7
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|80
|28
|52
|69
|8
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|80
|25
|55
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|80
|49
|31
|107
|2
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|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
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|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
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|22
|58
|60
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|Анахайм
|80
|23
|57
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|11.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|1 : 2 ОТ
|11.04
|02:00
|
Оттава – Каролина
|3 : 2
|11.04
|02:00
|
Рейнджерс – Баффало
|2 : 3 Б
|11.04
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|5 : 2
|11.04
|02:00
|
Виннипег – Сан-Хосе
|6 : 2
|11.04
|02:30
|
Детройт – Даллас
|1 : 6
|11.04
|03:30
|
Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|11.04
|04:30
|
Калгари – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|11.04
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|1 : 4
|11.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|80
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|79
|54
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
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|38
|2.02
|
|
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Бостон
|35
|2.22