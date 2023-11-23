«Аризона» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» дома проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6.

За «Койотс» забили Ник Бьюгстад, Джейсон Зукер, Лоусон Крауз, Майкл Карконе и Ник Шмальц. У «Блюз» отличились Брэйден Шенн, Колтон Парэйко, Ник Ледди, Алексей Торопченко, Роберт Томас и Кевин Хэйс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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