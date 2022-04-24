«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Аризону», у Барбашева заброшенная шайба
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 5:4.
В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Джастин Фолк, 2 (1+1) очка у Логана Брауна, еще по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэндон Саад. У «Койотс» отличились Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе и Янис Мозер. При этом «Аризона» отыгралась со счета 1:4.
После этого матча «Сент-Луис» со 107 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 51 очком — на последней строчке.
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Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)
Голы: Фолк — 14 (Уокер, Браун), 3:13 — 0:1. Барбашев — 25 (Фолк, Ледди), 5:51 — 0:2. Саад — 23 (бол.), 16:20 — 0:3. Смит — 2 (Строльман, Карконе), 17:11 — 1:3. Браун — 4 (Джошуа), 22:56 — 1:4. Имама — 1 (Гальченюк), 45:39 — 2:4. Карконе — 3 (Строльман, Кессел), 46:23 — 3:4. Мозер — 4 (Шмальц, Йеник), 55:18 — 4:4. Фолк — 15, 60:30 — 4:5.
Вратари: Сятери — Биннингтон.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 20 (6+3+11+0) — 32 (15+13+3+1).
Наши: — - Барбашев (13.18/2/-1), Бучневич (17.24/0/-1), Тарасенко (15.30/0/0), Торопченко (12.24/1/-1).
24 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
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|34
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|20
|59
|51
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|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
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|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
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|78
|31
|47
|74
|7
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|78
|30
|48
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
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|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
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Рейнджерс
|52
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|62
|2.18
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Каролина
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