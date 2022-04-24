«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Аризону», у Барбашева заброшенная шайба

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 5:4.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Джастин Фолк, 2 (1+1) очка у Логана Брауна, еще по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэндон Саад. У «Койотс» отличились Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе и Янис Мозер. При этом «Аризона» отыгралась со счета 1:4.

После этого матча «Сент-Луис» со 107 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 51 очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:3, 0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Фолк — 14 (Уокер, Браун), 3:13 — 0:1. Барбашев — 25 (Фолк, Ледди), 5:51 — 0:2. Саад — 23 (бол.), 16:20 — 0:3. Смит — 2 (Строльман, Карконе), 17:11 — 1:3. Браун — 4 (Джошуа), 22:56 — 1:4. Имама — 1 (Гальченюк), 45:39 — 2:4. Карконе — 3 (Строльман, Кессел), 46:23 — 3:4. Мозер — 4 (Шмальц, Йеник), 55:18 — 4:4. Фолк — 15, 60:30 — 4:5.

Вратари: Сятери — Биннингтон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 20 (6+3+11+0) — 32 (15+13+3+1).

Наши: — - Барбашев (13.18/2/-1), Бучневич (17.24/0/-1), Тарасенко (15.30/0/0), Торопченко (12.24/1/-1).

24 апреля. Глендейл. Gila River Arena.