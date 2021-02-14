«Сент-Луис» в овертайме победил «Аризону», Барбашев набрал два очка

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Аризону» со счетом 5:4.

В составе «блюзменов» 2 (1+1) очка набрал российский форвард Иван Барбашев.

После этого матча «Сент-Луис» с 20 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 14 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Гарлэнд — 6, 0:21 — 1:0. Клиффорд — 3 (Де ла Росе), 5:46 — 1:1. Сэнфорд — 2 (Барбашев, Краг), 13:22 — 1:2. Хейтон — 2 (Келлер, Чикран), 25:27 — 2:2. Барбашев — 2 (О`Райлли, Перрон), 27:09 — 2:3. Н. Шмалц — 6 (Демерс, Экман-Ларссон), 41:50 — 3:3. Хант — 1 (Фишер), 51:23 — 4:3. Киру — 6 (Хоффман), 54:23 — 4:4. Хоффман — 5 (Сундквист, Данн), 61:49 — 4:5.

Вратари: Раанта — Хуссо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (16+14+5+1) — 34 (14+6+12+2).

Наши: Любушкин (12.03/0/-3) — Барбашев (17.58/3/+2).

14 февраля. Глендейл. Gila River Arena.