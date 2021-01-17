Дубль Кессела принес «Аризоне» победу над «Сан-Хосе»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:3.

В составе хозяев дубль оформил Фил Кессел, еще по голу забили Барретт Хэйтон и Джейкоб Чичран и Клэйтон Келлер. Гости ответили точными бросками Райана Донато, Тимо Майера и Томаша Гертла. Капитан «Койотс» Оливер Экман-Ларссон оформил ассистентский хет-трик.

После этого матча у «Аризоны» три очка, в активе «Сан-Хосе» два балла.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)