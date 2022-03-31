«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» и прервала серию из шести поражений подряд

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Койотс» сделал дубль Ян Йеник, по одной шайбе забросили Ник Ритчи, Барретт Хейтон и Ник Шмальц. У «Шаркс» отличились Скотт Риди и Бретт Бернс.

«Аризона» прервала серию из шести поражений подряд. Команда идет на последнем, 16-м месте в таблице Западной конференции с 47 очками в 67 матчах. «Сан-Хосе» занимает 12-ю строчку с 66 очками в 66 играх.

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«Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Риди — 2 (бол., Леонард, Меркли), 12:15 — 0:1. Ритчи — 10 (Шмальц, Строльман), 15:46 — 1:1. Йеник — 1 (Кессел), 28:33 — 2:1. Бернс — 7 (Хертл, Майер), 34:07 — 2:2. Йеник — 2 (Кессел, Строльман), 47:11 — 3:2. Хейтон — 7 (Бойд), 57:02 — 4:2. Шмальц — 20 (п.в.), 59:14 — 5:2.

Вратари: Веймелка — Раймер (58:24 — 59:14).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (4+9+11) — 42 (11+12+19).

Наши: — - Барабанов (19.03/5/-3).

31 марта. Глендейл. Gila River Arena.