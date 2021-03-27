«Аризона» обыграла «Сан-Хосе», Любушкин сделал голевую передачу

«Аризона» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Койотс» занимают 5-е место в таблице Западного дивизиона с 35 очками, «Шаркс» идут на 7-й строчке с 30 очками.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин стал автором результативной передачи. Россиянин Николай Кныжов из «Сан-Хосе» не отличился результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Дворак — 10 (Гарлэнд, Фишер), 6:20 — 1:0. Хертл — 10 (мен., Карлссон), 21:54 — 1:1. Н. Шмальц — 8 (Любушкин, Экман-Ларссон), 38:44 — 2:1. Дворак — 11, 47:48 — 3:1. Хант — 2 (Крауз, Брассар), 49:08 — 4:1. Кессел — 11 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 49:59 — 5:1. Марло — 2 (бол., Ферраро, Майер), 52:30 — 5:2.

Вратари: Хилл — Джонс.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (12+10+6) — 22 (4+10+8).

Наши: Любушкин (14.08/1/+1) — Кныжов (19.02/0/-2).

27 марта. Глендейл. Gila River Arena.