«Сан-Хосе» по буллитам одолел «Аризону»

«Аризона» уступила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). В основное время команды обменялись тремя голами. Овертайм обошелся без заброшенных шайб, а в серии буллитов оказались точнее «Шаркс».

Нападающий «Шаркс» Томаш Хертл и Эвандер Кейн набрали по 3 очка: первый 2+1, а второй — 1+2.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов сыграл 10 минут 53 секунды, сделал 1 бросок по воротам и 2 силовых приема.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сан-Хосе» — 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хертл — 1 (бол., Кейн, Кутюр), 12:43 — 0:1. Хертл — 2 (Кейн), 16:51 — 0:2. Гарлэнд — 1 (бол., Дворак, Чикран), 35:46 — 1:2. Кейн — 1 (Хертл), 51:24 — 1:3. Келлер — 1 (Гарлэнд, Чикран), 56:30 — 2:3. Кессел — 1 (Голигоски, Келлер), 59:56 — 3:3.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Кюмпер — Джонс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (8+9+19+1) — 35 (13+10+7+5).

Наши: — - Кныжов (10.53/1/0).

15 января. Глендейл. Gila River Arena.