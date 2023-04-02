«Сан-Хосе» разгромил «Аризону», Гущин забросил дебютный гол в НХЛ

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 7:2.

В составе «Шаркс» хет-трик оформил Ноа Грегор, еще по шайбе забросили Логан Кутюр, Кайл Крискуоло, Джейкоб Петерсон и Даниил Гущин, проводивший дебютный матч в НХЛ. У «Койотс» шайбы забросили Янис Мозер и Милош Келемен.

После этого матча «Сан-Хосе» с 59 очками занимет 14-е место в Западной конференции, «Аризона» с 67 очками — на 13-й строчке.