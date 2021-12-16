«Рейнджерс» победил «Аризону», у Любушкина голевая передача, Панарин ушел в раздевалку

«Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 3:2.

Дубль и победная шайба на счету финского нападающего Каало Какко. Три результативные передачи сделал Крис Крайдер.

В составе «Аризоны» одним из ассистентов выступил российский защитник Илья Любушкин.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провел на площадке всего семь минут игрового времени, после чего ушел в раздевалку в первом периоде и не возвращался.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы: Эрикссон — 1 (Келлер, Любушкин), 17:46 — 1:0. Какко — 4 (Зибанежад, Крайдер), 30:40 — 1:1. Келлер — 7 (бол., Шмальц, Строльман), 48:47 — 2:1. Зибанежад — 6 (Фокс, Крайдер), 54:14 — 2:2. Какко — 5 (Крайдер, Строум), 57:42 — 2:3.

Вратари: Уэджвуд (58:50) — Кинкейд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (13+8+10) — 30 (9+15+6).

Наши: Любушкин (17.18/1/0) — Панарин (7.00/2/-1).

16 декабря. Глендейл. Gila River Arena. 11380 зрителей.