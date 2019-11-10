«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Миннесоте» — 3:4. «Дикари» уступали 1:3, но отыгрались и вырвали победу. Первой звездой встречи стал форвард хозяев Райан Хартман, забросивший победную шайбу.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина показатель полезности «+1», бросок в створ, 3 силовых приема и 2 блокшота за 12.00 на льду.

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