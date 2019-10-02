«Аризона» продлила контракт с Кюмпером
20:04
«Аризона» продлила контракт с голкипером Дарси Кюмпером. Новое соглашение рассчитано еще на два года. Договор вступит в силу с сезона-2020/21, сообщает официальный сайт команды.
29-летний канадец, по условиям нового соглашения, будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне Кюмпер принял участие в 55 матчах, записав на свой счет 27 побед и пять шат-аутов. В среднем голкипер отражал 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33.
OFFICIAL: We've signed @dkuemps35 to a two-year extension. Get ready for three more seasons of this! ?— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) October 2, 2019
Details: https://t.co/JQXStnv3Q9 pic.twitter.com/E7PYzx7N0m
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