«Аризона» продлила контракт с Кюмпером

«Аризона» продлила контракт с голкипером Дарси Кюмпером. Новое соглашение рассчитано еще на два года. Договор вступит в силу с сезона-2020/21, сообщает официальный сайт команды.

29-летний канадец, по условиям нового соглашения, будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Кюмпер принял участие в 55 матчах, записав на свой счет 27 побед и пять шат-аутов. В среднем голкипер отражал 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33.

OFFICIAL: We've signed @dkuemps35 to a two-year extension. Get ready for three more seasons of this! ?



Details: https://t.co/JQXStnv3Q9 pic.twitter.com/E7PYzx7N0m — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) October 2, 2019

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