НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Аризона» продлила контракт с Кюмпером

20:04
Теги:

«Аризона» продлила контракт с голкипером Дарси Кюмпером. Новое соглашение рассчитано еще на два года. Договор вступит в силу с сезона-2020/21, сообщает официальный сайт команды.

29-летний канадец, по условиям нового соглашения, будет зарабатывать 4,5 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Кюмпер принял участие в 55 матчах, записав на свой счет 27 побед и пять шат-аутов. В среднем голкипер отражал 92,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,33.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир