«Аризона» продлила контракт с Карконе

Форвард «Аризоны» Майкл Карконе продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два года.

В минувшем сезоне Какроне провел 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка. Также на его счету 85 (31+54) очков в 65 матчах за фарм-клуб в АХЛ.