«Аризона» продлила контракт с голкипером Веймелкой

«Аризона» продлила контракт с чешским голкипером Карелом Веймелкой, сообщает журналист Даррен Дрегер. Соглашение рассчитано на три года.

Зарплата игрока составит 2,725 миллиона долларов за сезон.

В этом сезоне 25-летний чех дебютировал в НХЛ. Он провел в регулярном чемпионате 36 матчей, пропуская в среднем 3,35 шайбы за встречу и отражая 90,5 процента бросков.