«Аризона» прервала победную серию «Филадельфии»
«Филадельфия» дома уступила «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). «Койотс» прервали пятиматчевую победную серию «Флайерз».
Российские игроки Иван Проворов и Илья Любушкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Аризона» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Кессел — 5 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 2:25 — 0:1. Гарлэнд — 11 (Дворак, Чикран), 52:57 — 0:2. Нисканен — 3 (Кутюрье, Ворачек), 55:17 — 1:2. Кессел — 6 (бол., п.в., Седерберг, Келлер), 58:58 — 1:3.
Вратари: Эллиотт (55:07 — 55:17, 58:17 — 58:58, 59:00) — Кюмпер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (5+13+11) — 18 (5+4+9).
Наши: Проворов (23.10/2/0) — Любушкин (11.54/0/0).
6 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.
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