«Аризона» победила «Айлендерс», Варламов отразил 30 бросков

«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Айлендерс» — 2:1. Победный гол на счету Конора Гарланда. У Ильи Любушкина бросок в створ, 4 силовых приема и блок-шот за 14.08 на льду.

Семен Варламов отразил 30 бросков из 32.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Келлер — 13 (Кессел), 4:58 — 1:0. Гарлэнд — 20 (Дворак, Холл), 43:53 — 2:0. Бовилье — 18 (Грин, Пулок), 46:42 — 2:1.

Вратари: Раанта — Варламов (58:50).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (14+12+6) — 27 (10+6+11).

Наши: Любушкин (14.08/1/0) — -.

17 февраля. Глендейл. Gila River Arena.