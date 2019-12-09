«Аризона» по буллитам обыграла «Чикаго», Любушкин совершил 7 силовых приемов

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Аризоне» — 3:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джонатан Тэйвз, набравший 3 (1+2) очка.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина бросок в створ, 7 силовых приемов и 3 блок-шота за 15.22 на льду.

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Аризона» — 3:4 Б (3:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тэйвз — 6 (Де Хаан), 0:53 — 1:0. Дебринкэт — 8 (бол., Кейн, Тэйвз), 8:40 — 2:0. Фишер — 5 (Дворак, Шмолц ), 11:00 — 2:1. Кубалик — 7 (Мерфи, Тэйвз), 17:55 — 3:1. Гарлэнд — 12 (бол., Седерберг, Шмолц ), 26:32 — 3:2. Седерберг — 9 (бол., Келлер, Кессел), 28:53 — 3:3.

Победный буллит: Гарлэнд.

Вратари: Ленер — Кюмпер.

Штраф: 27 — 9.

Броски: 29 (11+9+5+4) — 47 (16+11+17+3).

Наши: — - Любушкин (15.22/1/0).

9 декабря. Чикаго. United Center.

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