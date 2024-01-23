«Аризона» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» дома обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Пингвинз» забили Ларс Эллер и Сидни Кросби. У «Койотс» шайбы забросили Джейсон Закер, Юусо Вялимяки, Александр Керфут, Лоусон Крауз и Ник Бьюгстад.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте