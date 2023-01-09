«Питтсбург» на выезде обыграл «Аризону». Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» на выезде обыграл «Аризону» в матче НХЛ

«Аризона» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. Это его 23 ассист в сезоне.

«Аризона» с 31 очком идет на 14-й строчке Западной конференции. «Питтсбург» набрал 46 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции.