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Сегодня, 05:27

«Питтсбург» на выезде обыграл «Аризону». Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» на выезде обыграл «Аризону» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» на своем льду проиграла «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей. Это его 23 ассист в сезоне.

«Аризона» с 31 очком идет на 14-й строчке Западной конференции. «Питтсбург» набрал 46 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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1 Каролина 40 25 15 57
2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Айлендерс 41 22 19 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 39 12 27 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 39 31 8 66
2 Торонто 40 24 16 55
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
4 Баффало 37 20 17 42
5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 40 16 24 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 38 22 16 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Нэшвилл 38 18 20 42
6 Сент-Луис 40 19 21 41
7 Аризона 38 13 25 31
8 Чикаго 38 9 29 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 38 22 16 48
4 Калгари 40 19 21 45
5 Эдмонтон 41 21 20 45
6 Ванкувер 39 17 22 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 40 12 28 28
Результаты / календарь
30.12
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14.01
9.01 01:00
Вашингтон – Коламбус
 1 : 0
9.01 03:00
Аризона – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 3
9.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
9.01 03:00
Чикаго – Калгари
 4 : 3 ОТ
9.01 04:30
Анахайм – Бостон
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 76
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 62
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 41 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

37 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Каролина

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