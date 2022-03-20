Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Аризоной»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» отличились Каспери Капанен, Евгений Малкин и Сидни Кросби, который оформил дубль. У «Койотс» шайбу забросил Клейтон Келлер.

После этого матча «Питтсбург» с 85 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Аризона» с 44 очками — на 15-й строчке Востока.