"Аризона" переиграла "Торонто", Любушкин и Зайцев очков не набрали

"Аризона" на своем льду переиграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). Российские игроки Илья Любушкин и Никита Зайцев очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Торонто" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Гальченюк - 13 (Истерли), 23:19 - 1:0. Арчибальд - 7 (Степан, Круз), 25:59 - 2:0.

Вратари: Кюмпер - Андерсен (56:32).

Штраф: 8 - 2.

Броски: 29 (11+8+10) - 22 (4+7+11).

Наши: Любушкин (12.54/4/+1) - Зайцев (16.29/0/0).

17 февраля. Глендейл. Gila River Arena.