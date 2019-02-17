"Аризона" переиграла "Торонто", Любушкин и Зайцев очков не набрали

"Аризона" на своем льду переиграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). Российские игроки Илья Любушкин и Никита Зайцев очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Торонто" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Гальченюк - 13 (Истерли), 23:19 - 1:0. Арчибальд - 7 (Степан, Круз), 25:59 - 2:0.
Вратари: Кюмпер - Андерсен (56:32).
Штраф: 8 - 2.
Броски: 29 (11+8+10) - 22 (4+7+11).
Наши: Любушкин (12.54/4/+1) - Зайцев (16.29/0/0).
17 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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