«Аризона» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» дома оказалась сильнее «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Голы за «Койотс» забили Джек Макбэйн, Янис Мозер, Клейтон Келлер и Майкл Кесселринг. У «Сенаторз» отличились Ангус Крукшенк, Джош Норрис и Доминик Кубалик.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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