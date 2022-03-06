7 очков Шмальца принесли «Аризоне» победу над «Оттавой», «Сенаторз» отыгрались с 0:4

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Оттаву» со счетом 8:5.

В составе «Койотс» 7 (2+5) очков набрал Ник Шмальц, по 4 очка у Шейна Гостисбехера и Клэйтона Келлера. У «Сенаторз», который отыгрался со счета 0:4, ассистентский хет-трик у Тома Шабо, на счету Никиты Зайцева результативная передача.

После этого матча «Аризона» с 36 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» с 43 очками — на 14-й строчке Востока.