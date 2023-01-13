«Аризона» дома потерпела поражение от «Оттавы». Зуб забросил в пустые ворота

«Аризона» на своем льду проиграла «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Койотс» потерпели седьмое поражение подряд.

В концовке встречи российский защитник Артем Зуб забросил шайбу в пустые ворота.

«Аризона» с 31 очком занимает 14-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 13-й строчке в Восточной конференции (41 очко).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Оттава» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Ткачак — 15 (Дебринкэт), 7:49 — 0:1. Брассар — 6 (бол., Жиру, Сандерсон), 14:45 — 0:2. Гюнтер — 4 (бол., Фишер, Вялимяки), 28:45 — 1:2. Дебринкэт — 14, 37:41 — 1:3. Крауз — 15 (Бьюгстад, Гюнтер), 43:45 — 2:3. Кастелич — 4 (Сандерсон), 49:42 — 2:4. Хейтон — 5 (Ритчи, Шмальц), 57:16 — 3:4. Зуб — 3 (п.в.), 59:15 — 3:5.

Вратари: Веймелка (58:07 — 59:15) — Форсберг.

Штраф: 31 — 6.

Броски: 29 (8+11+10) — 47 (15+18+14).

Наши: — - Зуб (20.30/2/+2).

13 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.