«Аризона» отказалась от своего лучшего выбора на драфте-2020 из-за того, что игрок в школе издевался над чернокожим инвалидом

«Аризона» объявила, что отказывается от прав на защитника Митчелла Миллера. Клуб выбрали 18-летнего каналдца в четвертом раунде драфта-2020.

В последствии выяснилось, что Митчелл в школе издевался над чернокожим одноклассником Исайей Мейером-Кротерсом, испытывавшим проблемы в развитии. Также он оскорблял его на расовой почве и избивал. За это он получил 25 часов общественных работ.

— Мы решили немедленно отказаться от прав на Митчелла Миллера, — сказал президент и главный исполнительный директор «Аризоны» Ксавье Гутьеррес.