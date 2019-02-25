"Аризона" обыграла "Виннипег"

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Виннипег" со счетом 4:1.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 14 минут, за которые нанес 2 броска и сделал 10 силовых приемов при показателе полезности "-2".

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин отыграл 12 минут, сделал 3 силовых приема при показателе полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Виннипег" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Лайне - 28 (бол., Уилер, Коннор), 2:11 - 0:1. Ричардсон - 12 (Хиностроза, Голигоски), 5:43 - 1:1. Круз - 10 (Яльмарссон, Экман-Ларссон), 27:40 - 2:1. Келлер - 12 (Гальченюк, Голигоски), 33:46 - 3:1. Арчибальд - 9 (п.в., Степан), 59:29 - 4:1.

Вратари: Кюмпер - Броссуа (58:02 - 59:29).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (9+9+6) - 35 (6+12+17).

Наши: Любушкин (12.35/0/+1) - Куликов (14.15/2/-2).

25 февраля. Глендейл. Gila River Arena.